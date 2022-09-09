На восстановление Украины понадобится 349 млрд долларов: новости вокруг спецоперации за 9 сентября

Уровень бедности на Украине может возрасти в 10 раз Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 9 сентября.

Еврокомиссия обозначила ограничения для выдачи «шенгена» Еврокомиссия опубликовала окончательные рекомендации странам ЕС по выдаче «шенгена» россиянам. Многократные визы с длительным сроком теперь выдавать россиянам не рекомендуется, следует «внимательнее присматриваться» и «в случае угрозы безопасности» отказывать в выдаче виз или аннулировать уже действующие. Сроки выдачи виз рекомендовано увеличить до 45 дней для тщательных проверок, в рамках которых запрашивать дополнительные документы, помимо стандартного списка, чтобы избежать «возможных угроз государственной политике, общественному порядку и международным отношениям». Для виз на поездки по «несущественным мотивам» будет меньший приоритет — туризм относится к этой категории.

Новые правила вступят в силу 12 сентября — в ближайший понедельник. Как теперь россияне будут получать визы, мы рассказывали в этом материале. Суд оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей Суд в России назначил оборотный штраф для Google в размере 21,7 млрд рублей. Это 10% от годовой выручки компании в РФ. По информации Роскомнадзора, поводом для возбуждения административного дела послужили материалы, размещенные на принадлежащем Google видеохостинге YouTube. Как сообщает РИА Новости, YouTube, по мнению ведомства, способствует распространению недостоверной информации о ходе спецоперации, материалов с пропагандой экстремистских взглядов и идеологией террористических организаций, «а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ». Кроме того, на видеохостинге, как заявляли в Роскомнадзоре, размещены материалы, пропагандирующие «индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних».

На восстановление Украины сейчас нужно 349 млрд долларов Власти Украины, Еврокомиссия и Всемирный банк в совместном докладе оценили затраты на восстановление Украины в 349 миллиардов долларов. Ожидается, что эта сумма вырастет в ближайшие месяцы. Как сообщает РИА Новости, в документе также сказано, что уровень бедности на Украине может возрасти в 10 раз и составит по меньшей мере 21% в 2022 году. Этот показатель также может оказаться более значительным, если стране не будет предоставлено внешнее финансирование

Россия рассматривает введение виз для украинцев После введения Украиной виз для россиян Россия рассматривает возможность ввести визы для украинцев. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. При этом мера может быть не зеркальной.

— Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный, — заявили в МИД. — Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве.