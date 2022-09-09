ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 80,3%

Уровень доверия граждан РФ к президенту Владимиру Путину на неделе с 29 августа по 4 сентября составил 80,3% (снизился на 0,8 п. п.). Это следует из данных опроса, опубликованных ВЦИОМ.



На втором месте по этому показателю расположился премьер-министр Михаил Мишутин — ему доверяют 61,5% опрошенных, далее следуют лидеры КПРФ Геннадий Зюганов (30,8%) и «Справедливой России» Сергей Миронов (29,9%).



Деятельность президента Путина одобрили 76,8% респондентов. А работу премьер-министра и правительства одобряют 51,5% опрошенных.

