    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    770мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.8eur60.7
    Куда пойти на выходныхОткуда толпы на конечныхСкандал в "Тинькове"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 80,3%

    564

    Уровень доверия граждан РФ к президенту Владимиру Путину на неделе с 29 августа по 4 сентября составил 80,3% (снизился на 0,8 п. п.). Это следует из данных опроса, опубликованных ВЦИОМ.

    На втором месте по этому показателю расположился премьер-министр Михаил Мишутин — ему доверяют 61,5% опрошенных, далее следуют лидеры КПРФ Геннадий Зюганов (30,8%) и «Справедливой России» Сергей Миронов (29,9%).

    Деятельность президента Путина одобрили 76,8% респондентов. А работу премьер-министра и правительства одобряют 51,5% опрошенных.

    Опрос проводился с июня по сентябрь методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1600 человек.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close