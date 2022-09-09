Лежал на газоне и не двигался. Полицейский в Петербурге помог мальчику с больным животом

Мальчик, лежащий на газоне в Приморском районе Петербурга, обратил на себя внимание полицейского. Из короткой беседы стало ясно, что тот не может двигаться — настолько сильно у него болит живот.



Скорую помощь 13-летнему школьнику, попавшему в беду накануне, вызывал по радиосвязи капитан полиции Александр Киреев. Медики подъехали к дому 56 по Богатырскому проспекту. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.