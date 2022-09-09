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    Лежал на газоне и не двигался. Полицейский в Петербурге помог мальчику с больным животом

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    3 комментария

    Мальчик, лежащий на газоне в Приморском районе Петербурга, обратил на себя внимание полицейского. Из короткой беседы стало ясно, что тот не может двигаться — настолько сильно у него болит живот.

    Скорую помощь 13-летнему школьнику, попавшему в беду накануне, вызывал по радиосвязи капитан полиции Александр Киреев. Медики подъехали к дому 56 по Богатырскому проспекту. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

    «Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, где был экстренно прооперирован из-за обострения болезни», — добавили там.

    Убедившись, что жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, полицейский вернулся к служебным обязанностям.

    Капитан полиции Александр Киреев
    Капитан полиции Александр КиреевФото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
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    Капитан полиции Александр Киреев
    Капитан полиции Александр КиреевФото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии 3

    BaGira09 Сен 2022 в 19:35
    Молодец!
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