В Москве появились новые памятники артистам. Вы помните их с детства

Памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону открыли в Оружейном переулке в Москве. На событии побывали почётные гости, родные и коллеги певца. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС.

Мероприятие состоялось в преддверии 85-летия со дня рождения исполнителя. Как уточняет РИА Новости, место было выбрано неслучайно — у парка «Эрмитаж» прошло первое сольное выступление певца в 1961 году.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни, его похоронили на Востряковском кладбище столицы. Помимо творчества, он занимался предпринимательством, политической и общественной деятельностью, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства. Он запомнился также тем, что проводил переговоры во время нейтрализации банды Бараева 23-26 октября 2002 года в здании Театрального центра на Дубровке.

