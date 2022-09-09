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    В Москве появились новые памятники артистам. Вы помните их с детства

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    Памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону открыли в Оружейном переулке в Москве. На событии побывали почётные гости, родные и коллеги певца. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС.

    Мероприятие состоялось в преддверии 85-летия со дня рождения исполнителя. Как уточняет РИА Новости, место было выбрано неслучайно — у парка «Эрмитаж» прошло первое сольное выступление певца в 1961 году.

    Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни, его похоронили на Востряковском кладбище столицы. Помимо творчества, он занимался предпринимательством, политической и общественной деятельностью, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства. Он запомнился также тем, что проводил переговоры во время нейтрализации банды Бараева 23-26 октября 2002 года в здании Театрального центра на Дубровке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 сентября заявил, что глава государства уважал и ценил как талант Кобзона, так и его гражданскую позицию.

    Во вторник, 6 сентября, памятник также установили трём народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву. Монумент появился у входа на Симоновскую сцену Театра им. Вахтангова в Москве.

    Выбранное для его установки место тоже символично — Лановой каждый день после работы в театре проходил мимо фасада Симоновской сцены (в 2014 году Театр им. Рубена Симонова передан Театру им. Вахтангова и превращен в Симоновскую сцену — Прим. ред.), тогда как Яковлев одно время после Симонова был художественным руководителем Московского театра им. Рубена Симонова. Этуш, в свою очередь, неоднократно бывал на спектаклях Симоновского театра и был на открытии Симоновской сцены Вахтанговского театра.

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