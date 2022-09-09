Многодетный отец из Петербурга наказан за слезы полицейского

Судом установлено, что в ночь на 16 мая пьяный Гаджигереев у дома 30/3 по Маршала Жукова решил помериться силой с патрульным, который собирался оформить на него соответствующий протокол. Сперва мужчина схватил сотрудника ППС за грудки и попытался уронить, затем дважды ударил кулаком в область лица, но оба раза промахнулся. Тогда Гаджигереев решил воспользоваться «секретным оружием». Он достал перцовый баллончик «от агрессивных людей и собак», после чего пустил струю в глаза представителю правопорядка. Тот испытал моральные страдания, физическую боль и получил химический ожог роговицы обоих глаз.

Кировский районный суд огласил приговор по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Виновным признан Евгений Гаджигереев, который настойчиво пытался сделать больно полицейскому. Подробности 9 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Гаджигереев вину признал, раскаялся и извинился перед сотрудником ППС. За неприятные ощущения он заплатил ему 30 тысяч рублей. Петербуржец ранее судим не был, на учетах не состоит, работает, воспитывает троих несовершеннолетних детей, а также ребенка своей сожительницы. Кроме того, мужчина помогает пожилой матери и сестре с инвалидностью.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

