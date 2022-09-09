Две аферистки напугали пожилую петербурженку денежной реформой и унесли почти 500 тысяч. Полиция показала улыбки подозреваемых

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Двух представительниц кочевого народа задержали по подозрению в хищении денег у 83-летней жительницы Колпино. Превратив накопления пенсионерки в бумагу, они решили не задерживаться в Петербурге, но удача подвела.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 9 сентября, белый «Опель Астра» инспекторы ДПС остановили в Твери. В автомобиле с забитым багажником и пачкой сомнительных евро в бардачке путешествовали две дамы, 26 и 36 лет. Их искали после заявления пенсионерки из Колпино, обратившейся в полицию вечером 7 сентября.
83-летняя петербурженка впустила в квартиру на улице Веры Слуцкой двух незнакомок с уверенностью, что принимает сотрудниц Пенсионного фонда. Именно «визит из ПФР» ей пообещал некто, немногим ранее позвонивший на городской телефон.
Поверив в сказки о замене старых купюр на деньги нового образца, пенсионерка выложила 412 тысяч рублей. Наличные пропали вместе с «сотрудницами», петербурженка осталась с ничего не стоящими бумажками.
«Как правило, данным видом мошенничества промышляют представительницы кочевого народа. Дальнейшее расследование это подтвердило», — объясняют в главке.
Полицейские установили, что подозреваемые ездят на «Опель Астра». Его засекли на трассе М-11 на пути в Москву и оперативно передали ориентировки коллегам из соседних регионов.
Задержанных вернули в Колпино, где возбуждено дело о мошенничестве. Полиция проверяет их на причастность к аналогичным преступлениям. Петербуржцев просят присмотреться к женщинам, возможно, их лица и улыбки покажутся кому-то знакомыми.