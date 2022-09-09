Две аферистки напугали пожилую петербурженку денежной реформой и унесли почти 500 тысяч. Полиция показала улыбки подозреваемых

Двух представительниц кочевого народа задержали по подозрению в хищении денег у 83-летней жительницы Колпино. Превратив накопления пенсионерки в бумагу, они решили не задерживаться в Петербурге, но удача подвела.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 9 сентября, белый «Опель Астра» инспекторы ДПС остановили в Твери. В автомобиле с забитым багажником и пачкой сомнительных евро в бардачке путешествовали две дамы, 26 и 36 лет. Их искали после заявления пенсионерки из Колпино, обратившейся в полицию вечером 7 сентября.

