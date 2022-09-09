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    Кроссовер протаранил автовышку на трассе «Кола» под Петербургом, есть пострадавший

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    Читатель «Фонтанки»

    Серьезная авария с утра собирает пробку на трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Помощь медиков потребовалась одному из водителей.

    В 9:45 9 сентября на 33-м километре автодороги Р-21 «Кола», неподалеку от турбазы «Лазурная», 29-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Touareg врезался в «ГАЗель» с прицепом-автовышкой, которая обслуживала трассу. По данным ФКУ Упрдом «Северо-Запад», с восьми часов утра до семи часов вечера на участке с 28-го по 34-й километр «Колы» в направлении Петербурга сегодня работает автовышка, убирая поваленные деревья. В связи с этим скорость движения там ограничена.

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    В результате аварии водитель «Фольксвагена» получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По данным «Яндекс.Пробок», ДТП все еще мешает проезду. В сторону Петербурга скопился затор длиной чуть более 3 километров.

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