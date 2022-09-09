    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    1 м/с, зап

    771мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.8eur60.7
    Умерла королеваПосмотрите, как строят метроБлокада - геноцид?Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    После IT-программ в колледже «Сириуса» выпускники школ Петербурга смогут поработать в «Газпром нефти»

    430
    обсудить

    В колледже научно-технологического университета «Сириус» стартовал первый поток образовательных IT-программ «Газпром нефти». Девяносто талантливых старшеклассников школ с техническим уклоном со всей России, в том числе и из Петербурга, прошли отбор и теперь два года будут изучать компьютерные системы, программирование и сетевое администрирование по стандартам ведущих технологических компаний.

    Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
    ПоделитьсяПоделиться

    Программы среднего профессионального образования колледжа университета «Сириус» составлены совместно с экспертами Корпоративного университета «Газпром нефти» и IT-кластера компании. По окончании этих программ выпускники смогут пройти стажировку в технологических подразделениях «Газпром нефти» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Оренбурге, Тюмени, Томске, Омске и Уфе.

    — Партнеры и наставники подготовили в колледже образовательные программы, основанные на решении практических и междисциплинарных задач, — говорит Лилия Кирьянова, первый проректор Научно-технологического университета «Сириус». — Именно таких, с которыми им придется столкнуться в реальной работе. Уже с первых лет обучения наши студенты начинают собственные проекты, делают первые шаги по внедрению инноваций в реальное производство.

    — Мы заинтересованы в развитии совместных с «Сириусом» образовательных программ, — говорит Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета «Газпром нефти». — Наиболее перспективным средним профессиональным образованием сейчас является образование в области IT, и специалисты новых профессий в этой сфере высоко востребованы. Наши эксперты и наставники участвуют в обучении студентов, а практико-ориентированный подход наших программ обеспечивает качество подготовки IT- специалистов для работы в «Газпром нефти» и в нефтегазовой отрасли в целом.

    Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close