После IT-программ в колледже «Сириуса» выпускники школ Петербурга смогут поработать в «Газпром нефти»

В колледже научно-технологического университета «Сириус» стартовал первый поток образовательных IT-программ «Газпром нефти». Девяносто талантливых старшеклассников школ с техническим уклоном со всей России, в том числе и из Петербурга, прошли отбор и теперь два года будут изучать компьютерные системы, программирование и сетевое администрирование по стандартам ведущих технологических компаний.
Программы среднего профессионального образования колледжа университета «Сириус» составлены совместно с экспертами Корпоративного университета «Газпром нефти» и IT-кластера компании. По окончании этих программ выпускники смогут пройти стажировку в технологических подразделениях «Газпром нефти» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Оренбурге, Тюмени, Томске, Омске и Уфе.
— Партнеры и наставники подготовили в колледже образовательные программы, основанные на решении практических и междисциплинарных задач, — говорит Лилия Кирьянова, первый проректор Научно-технологического университета «Сириус». — Именно таких, с которыми им придется столкнуться в реальной работе. Уже с первых лет обучения наши студенты начинают собственные проекты, делают первые шаги по внедрению инноваций в реальное производство.
— Мы заинтересованы в развитии совместных с «Сириусом» образовательных программ, — говорит Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета «Газпром нефти». — Наиболее перспективным средним профессиональным образованием сейчас является образование в области IT, и специалисты новых профессий в этой сфере высоко востребованы. Наши эксперты и наставники участвуют в обучении студентов, а практико-ориентированный подход наших программ обеспечивает качество подготовки IT- специалистов для работы в «Газпром нефти» и в нефтегазовой отрасли в целом.