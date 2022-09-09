Петербургскую «Бурю» Петра Белого посвятят бушующей стихии и «глобальной турбулентности»

Выставку Петра Белого «Буря» составят две серии объектов: крупноформатные монотипии, выполненные чёрной краской, и бетонные «руины», напоминающие фонтаны. Организаторы отмечают, что таким образом Пётр Белый рефлексирует о «сотрясающей мир глобальной турбулентности».
Традиционно художник создаёт и моделирует образы, связанные с разрушением, печалью и этаким бетонным декадансом. Начав как график, Белый в нулевые годы работал с формой и объёмами в своей концепции «мемориального моделирования» — то есть моделирования, направленного в прошлое. Сам Белый называет этот метод «движением спиной вперед». В проекте, который представят в Новой Голландии, объединятся графическое и архитектурное начала. «Буря» отсылает одновременно к природной стихии и стихии исторической, бетонной, архитектурной. Хочется добавить — и к пьесе Шекспира, но судить сложно — скорее всего, это будет натяжкой. В любом случае проект обещает ненавязчивую и тонкую рефлексию с петербургским привкусом (прекрасный образ фонтанов в бурю).
Пётр Белый — петербургский художник и куратор, сооснователь арт-пространства «Люда». Лауреат премии Сергея Курехина за лучшее произведение визуального искусства и премии «Инновация» за лучший кураторский проект.
Выставка Петра Белого «Буря» пройдёт в Павильоне Новой Голландии с 10 сентября по 2 октября 2022 г. Вход свободный.
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Анастасия Семенович