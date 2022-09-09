Петербургскую «Бурю» Петра Белого посвятят бушующей стихии и «глобальной турбулентности»

Выставку Петра Белого «Буря» составят две серии объектов: крупноформатные монотипии, выполненные чёрной краской, и бетонные «руины», напоминающие фонтаны. Организаторы отмечают, что таким образом Пётр Белый рефлексирует о «сотрясающей мир глобальной турбулентности».



Традиционно художник создаёт и моделирует образы, связанные с разрушением, печалью и этаким бетонным декадансом. Начав как график, Белый в нулевые годы работал с формой и объёмами в своей концепции «мемориального моделирования» — то есть моделирования, направленного в прошлое. Сам Белый называет этот метод «движением спиной вперед». В проекте, который представят в Новой Голландии, объединятся графическое и архитектурное начала. «Буря» отсылает одновременно к природной стихии и стихии исторической, бетонной, архитектурной. Хочется добавить — и к пьесе Шекспира, но судить сложно — скорее всего, это будет натяжкой. В любом случае проект обещает ненавязчивую и тонкую рефлексию с петербургским привкусом (прекрасный образ фонтанов в бурю).

