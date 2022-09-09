В больнице имени Раухфуса провели «День Второго Детства»

В больнице имени Раухфуса стартовала программа «Наши Врачи – Детям». Первыми в нее попали дети в возрасте от 8 до 12 лет.
Открывающую акцию, которая началась 9 сентября, назвали которую «День Второго Детства», стало известно «Фонтанке».
Как считают в стационаре этот период один и самых важных в жизни детей, так как возраст с 8 до 12 лет – предшествует половому созреванию. А это начало гормональных сдвигов и вызванных ими психологических явлений. То, что обычно называют «переходным возрастом». Врачи считают, что физическое и психологическое состояние ребенка в это время, очень важно отслеживать. Поэтому специально для таких пациентов открыли двери Консультативно-диагностического центра.
Дети не только из Петербурга, но и области могут в течение месяца подавали заявки на участие в акции. А 9 сентября могли побывать на приеме у ведущих врачей больницы имени Раухфуса: педиатра, хирурга, гастроэнтеролога, эндокринолога, невролога, офтальмолога, пульмонолога, аллерголога, травматолога-ортопеда, кардиолога и оториноларинголога.
Программа «Наши Врачи -Детям» продолжится и другими акциями. Они будут доступны для детей разных возрастов. И в них будут принимать участие врачи разных специальностей. О точных датах акций можно будет узнать в официальной группе ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса в ВКонтакте.