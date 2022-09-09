Жители Варшавской сдали полиции мужчину, которого сочли педофилом. Человек оказался психически нездоров

Неадекватный мужчина насторожил жителей Московского района Петербурга. Несколько родителей сообщили, что подозрительный персонаж пристает к маленьким девочкам. В доказательство была опубликована запись с домофона. На кадрах видно, как мужчина бежит за школьницей, но та успевает заскочить в подъезд. Преследователь, встретившись с закрытой дверью, беспомощно пинает ее.



В комментариях под видео несколько мужчин предложили свою помощь в поимке и варианты расправы.