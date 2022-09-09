    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, зап

    771мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.8eur60.7
    Умерла королеваПосмотрите, как строят метроБлокада - геноцид?Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Жители Варшавской сдали полиции мужчину, которого сочли педофилом. Человек оказался психически нездоров

    1408
    2 комментария

    Неадекватный мужчина насторожил жителей Московского района Петербурга. Несколько родителей сообщили, что подозрительный персонаж пристает к маленьким девочкам. В доказательство была опубликована запись с домофона. На кадрах видно, как мужчина бежит за школьницей, но та успевает заскочить в подъезд. Преследователь, встретившись с закрытой дверью, беспомощно пинает ее.

    В комментариях под видео несколько мужчин предложили свою помощь в поимке и варианты расправы.

    Как выяснила «Фонтанка» 9 сентября, подозреваемого задержали и доставили в 29-й отдел. Оттуда задержанного госпитализировали в больницу как психически нездорового. Установлено, что мужчина ни одному ребенку физически не навредил, только напугал своим поведением. Проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close