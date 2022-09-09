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    Не день троллейбусов: «рогатые» в Петербурге вынуждены торчать в пробках, менять маршруты и подставлять бока

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    Пятница, 9 сентября, не очень удачно началась для петербургских троллейбусов. В немалой степени этому поспособствовали другие водители. В Калининском районе автомобилист не заметил «рогатого», выезжая со двора.

    На Кондратьевском проспекте автомобиль Volkswagen Polo врезался в бок троллейбусу 38-го маршрута, сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Михаил. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», авария произошла в 11:08. Водитель автомобиля, выезжая из бокового проезда, не пропустил троллейбус и ударил его в борт. В троллейбусе никто не пострадал. Движение было восстановлено в 11:40.

    Троллейбусам № 14 как минимум на 20 минут пришлось менять маршрут и ехать по Хрустальной улице. По информации «Организатора перевозок», причиной стал сломавшийся грузовик на Смоляной улице у улицы Седова со стороны площади Александра Невского.

    С часа ночи из-за аварийных работ на сетях коммуникаций у дома 12 по Мытнинской улице снято движение троллейбусного маршрута № 10. До окончания работ троллейбусы будут следовать до станции «Улица Бакунина».

    А утром читатель «Фонтанки» Евгений заметил пробку из общественного транспорта на Ленинском проспекте. По его словам, в заторе скопилось до полусотни автобусов и троллейбусов. В пресс-службе «Организатора перевозок» отметили, что пробка на Ленинском собирается каждое утро, но сегодня ее усугубило небольшое ДТП.

    читатель «Фонтанки» Евгений

    В целом утренние пробки в Петербурге 9 сентября набрали осенние 6 баллов. По сравнению с обычным утром пятницы летом это на 2 балла больше. По данным «Яндекс.Пробок», самыми загруженными улицами в утренний час пик были шоссе Революции и Рябовское шоссе, в сторону КАД там было аж 9 баллов, в центр — на 2 балла меньше. По 8 баллов собрали Приморский проспект, проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр. А в топ самых крупных пробок утра сегодня попало Приморское шоссе, уступив первенство только КАД.

    Самые большие пробки были:

    • в 9:58 на внутреннем кольце КАД — 5,2 км от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе;
    • в 7:13 на Приморском шоссе — 5 км от поворота к Шалашу Ленина до железнодорожного переезда у пожарной части;
    • в 9:31 на Приморском шоссе и Приморском проспекте — 4,7 км от улицы Савушкина до Липовой аллеи;
    • в 9:58 на Приморском шоссе — 4,2 км от Яхтенной улицы до торгового центра;
    • в 8:40 на Московском шоссе — 4,1 км от КАД до площади Победы.

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