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    Под Ростовом нашли убитой 14-летнюю школьницу, которую искали два дня. Подозреваемый задержан

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    Сотрудники следственного управления СК РФ по Ростовской области совместно с полицией и при содействии волонтёров обнаружили в лесополосе на окраине села Прохоровка Красносулинского района тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. Её искали два дня.

    Фото: СУ СК РФ по Ростовской области
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    Как уточнили в региональном СК 9 сентября, по подозрению в совершении преступления задержан житель того же села 1988 года рождения. В настоящий момент с его участием проводятся следственные действия.

    Портал 161.ru ранее сообщал, что девочка ушла из дома в школу и пропала 7 сентября. Отмечалось, что до этого она никогда не уходила куда-то без ведома родителей. После её исчезновения практически сразу же было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

    Фото: СУ СК РФ по Ростовской области

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