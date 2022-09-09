Выводили сквозь дым, спускали из окна и выносили на руках. Людей в Волхове разбудили, чтобы сказать, что их дом горит

Серьёзный пожар тушили минувшей ночью в Волхове (Ленинградская область). Эвакуировали почти 30 человек, один погиб.
Как сообщает пресс-служба УВО по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пожар в дома на Волховском проспекте начался 9 сентября около 2 часов ночи. Сотрудник Росгвардии заметил огонь в соседнем здании, когда во время дежурства совершал ночной обход здания районного отдела вневедомственной охраны. Он передал информацию в центр оперативного управления и побежал на пожар.
Вскоре к нему присоединились ещё два наряда УВО. Они прошли по квартирам: многие люди спали и не подозревали об опасности. Им рассказали, что надо покинуть здание, и началась эвакуация. На улицу вышли 27 человек. Сотрудники помогли выбраться из задымленной парадной женщине и трём её детям (8, 16 и 18 лет), 86-летнюю лежачую бабушку вынесли на руках.
47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти пишет, что вызов поступил в 2:20, и дежурная смена пожарной части №60 ликвидировала возгорание в 2:56. Пожарные тоже участвовали в эвакуации: вывели из квартиры одну женщину, а ещё пятерых жильцов пришлось спускать вниз по маршевой лестнице.
По предварительной информации полиции, после тушения в квартире нашли тело погибшей — 64-летней пенсионерки.