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    Волк на камеру «заминировал» дорогу в Нижне-Свирском заповеднике и передал привет соседям

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    Очередным любопытным видео поделились с подписчиками сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника 9 сентября. На кадрах «злой и страшный серый волк» на несколько секунд становится практически беззащитным, выгнув спину дугой и оттопырив хвост.

    «Многие видели на внедорожных машинах наклейки с сообщением, что владелец «ездит там, где волки в туалет ходить боятся». А вы поработайте в лесу, где звери не только не боятся делать свои дела, но и реализуют желания прямо на дороге», — с иронией предложил автор поста.

    Да, на видео волк какает.

    Специалисты объяснили, что такой практически публичной дефекацией волк метит территорию и сообщает соседям, что его все устраивает, и скрываться он ни от кого не собирается.

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