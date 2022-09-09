Волк на камеру «заминировал» дорогу в Нижне-Свирском заповеднике и передал привет соседям

Очередным любопытным видео поделились с подписчиками сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника 9 сентября. На кадрах «злой и страшный серый волк» на несколько секунд становится практически беззащитным, выгнув спину дугой и оттопырив хвост.
«Многие видели на внедорожных машинах наклейки с сообщением, что владелец «ездит там, где волки в туалет ходить боятся». А вы поработайте в лесу, где звери не только не боятся делать свои дела, но и реализуют желания прямо на дороге», — с иронией предложил автор поста.
Да, на видео волк какает.
Специалисты объяснили, что такой практически публичной дефекацией волк метит территорию и сообщает соседям, что его все устраивает, и скрываться он ни от кого не собирается.