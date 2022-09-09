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    Жительница Подмосковья ищет в Петербурге дедушкин «Кашкай», переоформленный за день до его смерти

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    После смерти пенсионера в Петербурге его внучка не смогла найти его машину. Оказалось, что автомобиль успели переоформить на некоего мужчину. Разбираться в ситуации предстоит полицейским. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 сентября.

    Вечером 8 сентября в полицию Фрунзенского района Петербурга обратилась 37-летняя жительница Московской области и заявила об угоне автомобиля Nissan Qashqai 2016 года выпуска. Машина принадлежала ее 77-летнему дедушке, который скончался в минувшем августе.

    Выяснилось, что за день до смерти пенсионера автомобиль был переоформлен по письменному договору без номера на 34-летнего мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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