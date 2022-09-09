Жительница Подмосковья ищет в Петербурге дедушкин «Кашкай», переоформленный за день до его смерти

После смерти пенсионера в Петербурге его внучка не смогла найти его машину. Оказалось, что автомобиль успели переоформить на некоего мужчину. Разбираться в ситуации предстоит полицейским. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 сентября.



Вечером 8 сентября в полицию Фрунзенского района Петербурга обратилась 37-летняя жительница Московской области и заявила об угоне автомобиля Nissan Qashqai 2016 года выпуска. Машина принадлежала ее 77-летнему дедушке, который скончался в минувшем августе.