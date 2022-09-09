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    Лизинговую фирму оставили без Hyundai на Шелгунова. Нашлась пропажа в кювете в Ручьях

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    Неизвестные злоумышленники угнали автомобиль лизинговой фирмы в Невском районе Петербурга и даже успели сменить ему номера, но их остановил кювет. Машину нашли уже в Тосненском районе Ленобласти. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 сентября.

    В половине двенадцатого часа дня 8 сентября в петербургскую полицию с сообщением об угоне обратилась 35-летняя петербурженка. Она рассказала, что между 20:40 7 сентября и 11:30 8 сентября от дома 9, корпус 1, по улице Шелгунова пропал автомобиль Hyundai Sonata 2020 года выпуска, принадлежащий лизинговой фирме, которым женщина управляет по договору лизинга.

    В 18:10 в деревне Ручьи Тосненского района сотрудники ГИБДД во время патрулирования обнаружили похищенный «Хёндэ» в кювете на 97-м километре дороги «Павловск — Любань — Оредеж — Луга» после ДТП. На машине были установлены подложные номера. После осмотра машину поместили на стоянку полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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