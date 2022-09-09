Лизинговую фирму оставили без Hyundai на Шелгунова. Нашлась пропажа в кювете в Ручьях

Неизвестные злоумышленники угнали автомобиль лизинговой фирмы в Невском районе Петербурга и даже успели сменить ему номера, но их остановил кювет. Машину нашли уже в Тосненском районе Ленобласти. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 сентября.



В половине двенадцатого часа дня 8 сентября в петербургскую полицию с сообщением об угоне обратилась 35-летняя петербурженка. Она рассказала, что между 20:40 7 сентября и 11:30 8 сентября от дома 9, корпус 1, по улице Шелгунова пропал автомобиль Hyundai Sonata 2020 года выпуска, принадлежащий лизинговой фирме, которым женщина управляет по договору лизинга.