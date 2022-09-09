В Черном море подорвался на мине румынский военный корабль

В Черном море румынский военный корабль столкнулся с дрейфующей миной. Об этом 9 сентября сообщает Reuters.

По данным агентства, экипаж был предупрежден о мине, но не успел ее обезвредить. Подрыв произошел в 25 морских милях к северо-востоку от порта Констанца в Румынии.

«75 военнослужащим на корабле ничего не угрожает, плавучесть корабля не нарушена, серьезных повреждений на борту нет», — заявили в минобороны Румынии.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой пресс-службу военно-морских сил страны, подорвался на мине морской буксир «Лейтенант Димитрие Николеску». Он должен был обезвредить мину.

