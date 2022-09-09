Банки будут разъяснять вкладчикам условия в виде таблицы

Российский Минюст установил форму таблицы для банков, в которой они с 1 октября обязаны будут раскрывать условия вкладов. Об этом 9 сентября сообщает Банк России.



«При выборе и открытии вклада — как в офисе, так и онлайн — вкладчик сможет ознакомиться с его ключевыми условиями, сведенными в краткую и понятную таблицу. В ней будут указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег», — сообщается в телеграм-канале организации.

