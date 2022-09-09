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    Вена — место для переговоров. Глава МИД Австрии допустил снятие санкций с России

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    Глава МИД Австрии Александр Шалленберг не исключил постепенного снятия санкций с России. Об этом он заявил в интервью для газеты Wienerzeitung, появившемся 9 сентября.

    Он не исключил, что постепенно санкции можно было бы снять. Шалленберг надеется, что дипломатия в какой-то момент сможет добиться успеха, но до этого еще далеко. Однако глава МИД заявил, что антироссийские санкции «становятся все более эффективными».

    Также глава МИД Австрии Шалленберг подчеркнул, что Австрия могла бы стать местом для переговоров. «Если дипломатия возьмет верх, мы доступны. Но мы очень далеки от этого», — сказал он.

    Кроме того, министр заявил, что сейчас ЕС не станет снимать санкции с российских бизнесменов. Так он прокомментировал просьбу руководства Венгрии убрать из санкционного списка предпринимателей Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

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