Вена — место для переговоров. Глава МИД Австрии допустил снятие санкций с России

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг не исключил постепенного снятия санкций с России. Об этом он заявил в интервью для газеты Wienerzeitung, появившемся 9 сентября.

Он не исключил, что постепенно санкции можно было бы снять. Шалленберг надеется, что дипломатия в какой-то момент сможет добиться успеха, но до этого еще далеко. Однако глава МИД заявил, что антироссийские санкции «становятся все более эффективными».