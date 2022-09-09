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    Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом возобновится

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    Авиакомпания Air Moldova объявила о возобновлении авиасообщения между Москвой и Кишиневом с 1 октября. Об этом 9 сентября сообщила авиакомпания Air Moldova.

    Молдавская авиакомпания возобновляет полеты после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года. Решение принято из-за многочисленных обращений граждан Республики Молдова, говорится в сообщении Air Moldova.


    «Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», — сообщили в авиакомпании.

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