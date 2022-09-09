Чтобы помочь соседям. Россия собирается закупать топливо в Белоруссии

Российские Минэнерго и Минфин активно обсуждают импорт бензина и дизельного топлива из Белоруссии. Таким образом Москва может оказать поддержку Минску на фоне потери украинского рынка и санкций ЕС. В последние годы поставки белорусского топлива в РФ были минимальными. Об этом пишет «Коммерсантъ» 9 сентября.



Проблемы белорусских НПЗ начались в прошлом году, когда США и ЕС ввели санкции после принудительной посадки борта Ryanair в Минске, и обострились после 24 февраля. Прежде, по данным Argus, Украина закупала у Белоруссии 45% своего бензина и 37% дизтоплива. После начала спецоперации экспорт прекратился.

