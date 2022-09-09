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    Чтобы помочь соседям. Россия собирается закупать топливо в Белоруссии

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    Российские Минэнерго и Минфин активно обсуждают импорт бензина и дизельного топлива из Белоруссии. Таким образом Москва может оказать поддержку Минску на фоне потери украинского рынка и санкций ЕС. В последние годы поставки белорусского топлива в РФ были минимальными. Об этом пишет «Коммерсантъ» 9 сентября.

    Проблемы белорусских НПЗ начались в прошлом году, когда США и ЕС ввели санкции после принудительной посадки борта Ryanair в Минске, и обострились после 24 февраля. Прежде, по данным Argus, Украина закупала у Белоруссии 45% своего бензина и 37% дизтоплива. После начала спецоперации экспорт прекратился.

    В настоящее время российские власти обсуждают, как предоставить белорусским НПЗ демпфер (субсидии) — без него поставки в Россию будут для них убыточными. Российские НПЗ получают существенные субсидии за поставки топлива на внутренний рынок, а белорусские НПЗ пока не имеют на него права. Рассматриваются разные варианты, например изменения в Налоговый кодекс.

    «Если демпфер распространится на весь объем прежнего экспорта Белоруссии на Украину, объем поддержки может составить более 60 млрд руб. в год», — отмечается в публикации.

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