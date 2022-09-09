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    Мост на Рощинской улице поймал фуру

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    Пока «мост глупости» на Софийской улице ремонтируют, охоту на решительных водителей в Петербурге продолжают другие переправы.

    На этот раз большегруз застрял под железнодорожным мостом на Рощинской улице, соединяющей Московский и Витебский проспекты. Об этом очевидец рассказывает утром 9 сентября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Видео комментируют подписчики, знакомые с этой проблемой. «Спустил бы баллоны и аккуратно прошёл бы, там запаса было...» — пишет Алексей. «На знаке 3.8 м, должен был пролезть, если обычная фура. Видимо, знак не соответствует реальной высоте», — рассуждает Николай.

    Пробки на месте ДТП, судя по «Яндекс.Картам», нет.

    Знаменитый «мост глупости» на Софийской улице с марта 2021 года закрыт на ремонт, но водители находят, обо что разломать кузова. Большую часть улова собирают Сортировочные мосты на Южном шоссе. Рощинская улица, впрочем, тоже есть в списке конкурентов «моста глупости».

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