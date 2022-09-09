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    Минтранс собирается ограничить движение электросамокатов

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    Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления, запрещающий пересекать дороги по пешеходным переходам на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщает 9 сентября РИА Новости, об этом говорится в ответе Минтранса на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева.

    Депутат обратился в министерство с идеей снизить скорость самокатов в радиусе 30 метров от нерегулируемых пешеходных переходов — ради безопасности. Минтранс ответил, что подготовлен проект изменений в постановление правительства от 23 октября 1993 года №1090 «О Правилах дорожного движения». Далее его должно рассмотреть правительство.

    «Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — указывается в ответе первого замминистра Андрея Костюка депутату.

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