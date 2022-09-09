    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 7

    0 м/с, штиль

    770мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.8eur60.7
    Вопросы для экскурсоводаПосмотрите, как строят метроБлокада - геноцид?Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    В России стартуют трехдневные выборы

    676
    1 комментарий

    В России с 9 сентября стартуют выборы различного уровня. Проходить они будут вплоть до 11 сентября и в 82 регионах страны, напоминает «Интерфакс».

    Предполагается, что в нынешних выборах примут участие более 44 миллионов избирателей, а число кампаний составляет более 4700. Проходить они будут на региональных и местных уровнях. В 14 регионах России выберут губернаторов. Число депутатских мандатов и различных должностей достигнет 31,2 тысяч.

    Формат голосования могли определять региональные избирательные комиссии. В частности, можно было определить, сколько дней будет проходить голосование (от одного до трех). С 9 по 11 сентября будут проводиться выборы муниципальных депутатов Москвы. Избирателям предстоит выбрать представителей 125 из 146 муниципальных образований столицы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close