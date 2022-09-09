В России стартуют трехдневные выборы

В России с 9 сентября стартуют выборы различного уровня. Проходить они будут вплоть до 11 сентября и в 82 регионах страны, напоминает «Интерфакс».



Предполагается, что в нынешних выборах примут участие более 44 миллионов избирателей, а число кампаний составляет более 4700. Проходить они будут на региональных и местных уровнях. В 14 регионах России выберут губернаторов. Число депутатских мандатов и различных должностей достигнет 31,2 тысяч.

Формат голосования могли определять региональные избирательные комиссии. В частности, можно было определить, сколько дней будет проходить голосование (от одного до трех). С 9 по 11 сентября будут проводиться выборы муниципальных депутатов Москвы. Избирателям предстоит выбрать представителей 125 из 146 муниципальных образований столицы.