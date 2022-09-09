Салон обуви и аксессуаров в digital-формате: эко-дизайн, яркие манекены, модные тренды

В эти дни на территории торгового комплекса можно будет встретить ярких девушек-манекенов в фирменном стиле компании, которые будут раздавать желающим печенья с предсказаниями и приятными подарками внутри. В специальной фотозоне с паттернами бренда каждый желающий сможет сделать снимки на память. В самом салоне у покупателей будет возможность поучаствовать в digital-лотерее и получить эксклюзивные подарки от бренда. Праздничную атмосферу создадут зажигательный ведущий, стильные сеты от специально приглашенного DJ, легкий кейтеринг для гостей и рассказы о 22-летней истории компании.

С 9 по 11 сентября состоится грандиозное открытие салона MASCOTTE в Санкт-Петербурге на 1 этаже ТРК «Гранд Каньон» (пр. Энгельса, 154).

Новая концепция салона полностью отражает ценности бренда и самые свежие мировые тенденции. Команда MASCOTTE сделала основной акцент на натуральных материалах, эко-дизайне, принимая во внимание актуальные социальные тренды и заботясь о комфорте будущих покупателей.

Фокус в интерьере — элементы уникального имиджевого стиля с добавлением фактуры дерева и графичных черных линий в торговом оборудовании. Яркие манекены цвета бордо служат акцентными точками в пространстве салона.

Особое внимание в концепции магазина было уделено digital-наполнению, создающему комфортный и увлекательный шопинг. Экраны в витринной и центральной зонах транслируют рассказы о последних модных трендах и вариантах комбинаций обуви и аксессуаров. Также с помощью пользовательского приложения можно посмотреть последние новинки, зарегистрироваться в программе лояльности и проверить бонусный счет. Информационные экраны по периметру торгового оборудования, планшеты в лаундж-зоне и на кассе покажут богатый ассортимент бренда — с возможностью предзаказа и доставки интересующих моделей online.



MASCOTTE не собирается останавливаться на достигнутом и в ближайшей перспективе планирует открыть еще несколько салонов в новом концепте.

