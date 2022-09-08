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    В США нацелились на реформу Совбеза ООН. Речь идет о праве вето

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    Президент США Джо Байден и руководитель Государственного департамента Энтони Блинкен собираются поднять вопрос о реформе Совета безопасности ООН. Речь пойдет, в частности, о праве вето. Об этом заявила постоянный представитель США при Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд, передает «Коммерсантъ».

    «Мы будем наращивать усилия по реформированию Совета Безопасности… Она включает создание резолюции о применении вето… Мы не должны защищать статус-кво, но должны демонстрировать готовность к компромиссу», – цитирует издание слова Томас-Гринфилд.

    Это высказывание – не первое предложение по реформе Совбеза ООН. Ранее идею выдвигал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

    Как отмечает издание, для участия в Генеральной ассамблеи ООН, на которой будет выдвинуто предложение, представителям России нужно получить визы США. Однако, в данный момент процесс не сдвинулся с мертвой точки.

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