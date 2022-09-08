В США нацелились на реформу Совбеза ООН. Речь идет о праве вето

Президент США Джо Байден и руководитель Государственного департамента Энтони Блинкен собираются поднять вопрос о реформе Совета безопасности ООН. Речь пойдет, в частности, о праве вето. Об этом заявила постоянный представитель США при Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд, передает «Коммерсантъ».



«Мы будем наращивать усилия по реформированию Совета Безопасности… Она включает создание резолюции о применении вето… Мы не должны защищать статус-кво, но должны демонстрировать готовность к компромиссу», – цитирует издание слова Томас-Гринфилд.