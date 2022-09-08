Пляжи Ленобласти без лицензии смогут отдавать в аренду. Глава МЧС идею поддержал

Инициатива губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о сдаче в аренду нелицензированных пляжей региона нашла поддержку сверху. Инициативу одобрил глава МЧС России Александр Куренков.
В обращении к главе МЧС Дрозденко отметил, что идея подобного решения возникла из-за частой гибели людей на «диких» пляжах.
«А вот если бы упростили доступ к пляжам частному бизнесу, чтоб он пусть там какую-нибудь маленькую копеечку зарабатывал и нес бы ответственность, у нас бы тогда больше появилось приспособленных для купания пляжей и у нас бы арифметически пошло снижение гибели», — заявил Дрозденко (цитата по «Интерфакс»).
В ответ на предложение он услышал от Александра Куренкова: «Обязательно… Эта работа необходима».