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    Пляжи Ленобласти без лицензии смогут отдавать в аренду. Глава МЧС идею поддержал

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    Инициатива губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о сдаче в аренду нелицензированных пляжей региона нашла поддержку сверху. Инициативу одобрил глава МЧС России Александр Куренков.

    В обращении к главе МЧС Дрозденко отметил, что идея подобного решения возникла из-за частой гибели людей на «диких» пляжах.

    «А вот если бы упростили доступ к пляжам частному бизнесу, чтоб он пусть там какую-нибудь маленькую копеечку зарабатывал и нес бы ответственность, у нас бы тогда больше появилось приспособленных для купания пляжей и у нас бы арифметически пошло снижение гибели», — заявил Дрозденко (цитата по «Интерфакс»).

    В ответ на предложение он услышал от Александра Куренкова: «Обязательно… Эта работа необходима».

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