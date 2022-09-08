«Да, не сделали. И что?» Молдавский министр уходит в отставку после критики за несозданный сайт о закупке дров

Министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу подала заявление об отставке из-за скандала, связанного с сайтом по закупке дров для граждан. Его обещали сделать к 1 сентября, но не сделали, и Кантараджиу не увидела в этом ничего страшного.



«Сегодня я подала заявление об отставке с должности министра окружающей среды», — заявила она 8 сентября (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица раскритиковала Кантараджиу, поскольку та не выполнила поручение создать сайт с информацией о закупке дров на зиму. «Да, было поручение сделать сайт до 1 сентября. Не сделали. И что?» — сказала Кантараджиу журналистам. Эта реакция не понравилась местным жителям, которые стали требовать в соцсетях отставки министра.