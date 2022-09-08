    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, сев

    770мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.8eur60.7
    ТЕМА ДНЯ

    Умерла королева Великобритании Елизавета II

    Вопросы для экскурсоводаПосмотрите, как строят метроБлокада - геноцид?Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    «Наши мысли — с королевой». Мировые лидеры поддерживают Елизавету II

    4640
    9 комментариев

    Состояние королевы Великобритании Елизаветы II ухудшилось 8 сентября. Она находится под присмотром медиков в шотландском замке Балморал. Туда съезжаются члены монаршей семьи. Мировые СМИ пестрят новостями с Туманного Альбиона.

    96-летняя королева представляет собой целую эпоху и олицетворяет связь с далеким прошлым: от времен Уинстона Черчилля до сегодняшнего дня. Мало кто в такой ситуации остается равнодушным: от простых граждан до политиков.

    Одной из первых поддержку королеве выразила премьер-министр Лиз Трасс, которая только во вторник встречалась с Елизаветой II и получила от нее просьбу сформировать новое правительство. «Вся страна глубоко озабочена новостями из Букингемского дворца сегодня в обед. Мои мысли и мысли людей по всему Соединенному Королевству с ее величеством королевой и ее семьей в это время», — написала она в своих соцсетях.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо: «Мои мысли и мысли канадцев по всей стране сейчас с Ее Величеством королевой Елизаветой II. Мы желаем ей всего наилучшего и передаем наши наилучшие пожелания королевской семье».

    Слова генсека ООН передал его представитель Стефан Дюжаррик. Он сказал, что мысли Антониу Гутерриша сейчас с королевой Елизаветой II, ее семьей и народом Великобритании.

    Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что «глубоко обеспокоена» судьбой королевы». «Мои мысли и пожелания сейчас с королевой и всей королевской семьей», — пишет она в соцсетях.

    О состоянии здоровья Елизаветы II проинформирован и президент США Джо Байден. Белый дом сообщил, что мысли американского лидера сейчас с королевой и ее семьей.

    Тем временем The Guardian сообщает о толпах людей, которые собрались возле Букингемского дворца в Лондоне и возлагают у его ворот цветы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 9

    27692522608 Сен 2022 в 20:38
    Умерла…
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close