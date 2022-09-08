«Наши мысли — с королевой». Мировые лидеры поддерживают Елизавету II

96-летняя королева представляет собой целую эпоху и олицетворяет связь с далеким прошлым: от времен Уинстона Черчилля до сегодняшнего дня. Мало кто в такой ситуации остается равнодушным: от простых граждан до политиков.

Состояние королевы Великобритании Елизаветы II ухудшилось 8 сентября. Она находится под присмотром медиков в шотландском замке Балморал. Туда съезжаются члены монаршей семьи. Мировые СМИ пестрят новостями с Туманного Альбиона.

Одной из первых поддержку королеве выразила премьер-министр Лиз Трасс, которая только во вторник встречалась с Елизаветой II и получила от нее просьбу сформировать новое правительство. «Вся страна глубоко озабочена новостями из Букингемского дворца сегодня в обед. Мои мысли и мысли людей по всему Соединенному Королевству с ее величеством королевой и ее семьей в это время», — написала она в своих соцсетях.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо: «Мои мысли и мысли канадцев по всей стране сейчас с Ее Величеством королевой Елизаветой II. Мы желаем ей всего наилучшего и передаем наши наилучшие пожелания королевской семье».

Слова генсека ООН передал его представитель Стефан Дюжаррик. Он сказал, что мысли Антониу Гутерриша сейчас с королевой Елизаветой II, ее семьей и народом Великобритании.



Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что «глубоко обеспокоена» судьбой королевы». «Мои мысли и пожелания сейчас с королевой и всей королевской семьей», — пишет она в соцсетях.



О состоянии здоровья Елизаветы II проинформирован и президент США Джо Байден. Белый дом сообщил, что мысли американского лидера сейчас с королевой и ее семьей.

