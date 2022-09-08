Куда не ступала нога обычного человека. Горсуд показал «Фонтанке» сокровенное

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Городской суд Петербурга переехал в построенное специально для него здание на Бассейной улице в 2013 году. С тех пор мимо проходящие люди удивляются, зачем им так много места. Тем более что участники процесса и слушатели могу пройти только в один из корпусов. «Фонтанка» побывала во всех четырёх и может сказать, что это ещё «маловато будет».

Горсуд решился на беспрецедентный шаг — пустить журналистов в святая святых. Мы решили поделиться с вами своими впечатлениями. Если читать много букв нет времени, то смотрите самый смак на видео в нашем телеграм-канале.

Атриум городского суда посетители, да и большинство сотрудников, видели только через стекло. Обычно там встречают важных гостей — уровня не ниже губернатора, иностранные делегации. Мало кто знает, что по первоначальному проекту в центре зала должен был быть фонтан. Но решением (очень умным, как считают коллеги) на тот момент председателя Горсуда Валентины Епифановой вместо фонтана появилась статуя Фемиды. Ее сделали по эскизу самой Епифановой. А уменьшенные копии статуи есть в всех районных судах Петербурга.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По стеклянному желобу на лифте (тоже недоступном для всех) поднимаемся на этаж, где расположен зал президиума. Сейчас здесь проходят утверждение судебной практики, совещания судей. А раньше рассматривали дела в кассационном порядке. Поэтому рядом с залом совещательная комната и комната для отдыха. В самом зале можно увидеть два из трёх символов судебной власти: герб и флаг. Третий — мантия.

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Ещё одно место, куда не ступала нога обычного человека, — конференц-зал. Здесь проходят ежегодное совещание судей по итогам года, а также все праздники. Количество кресел на двух ярусах — 752 — не случайно: оно равно количеству судейского состава города. Есть, правда, и люфт — для гостей.



Особенность зала в том, что кресла установлены таким образом, что из президиума видно лицо каждого. Даже на втором этаже. Это тоже деталь, привнесённая Епифановой. Зал для приёма делегаций похож на все себе подобные, но с ним связана одна очень интересная примета. После открытия суда во главе стола сидел президент Владимир Путин. После этого появилось поверье: если загадать желание, сидя на этом кресле, оно исполнится. Но надо загадывать личное: сдать экзамен или получить нужное судебное решение это не поможет. Корреспондент «Фонтанки» на нем тоже посидел.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самое необитаемое место в суде — зимний сад. Его сделали для отдыха судей, но, кроме растений и людей, за ними ухаживающих, там редко бывают визитёры. Во-первых, до него далеко идти, да и свободного времени у сотрудников мало.

Больше всего времени судьи проводят в своих кабинетах. Они занимают отдельный корпус. Мы побывали у одного из судей Горсуда Ирины Докиной. Тут уютно, пахнет лилиями. И настолько доброжелательно, что нам показали даже судебный «Яндекс» советских времён — «гроссбух», в который вклеивались нужные для работы решения Верховного суда и прочее. А потом мы зашли в мужской кабинет, который ещё некоторое время будет занимать уже назначенный председателем Куйбышевского суда Вадим Полывяный. Тут аскетизм. Компьютер и ручка на столе. Больше ничего и не надо — уверен хозяин.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Больше всего корреспондент «Фонтанки» хотел побывать в архиве. Обычно посетителей дальше стеклянной будки, куда им приносят дело, не пускают. Но мы увидели все. Вернее, часть всего: место, где хранятся уголовные дела. Самое старое из них аж от 1925 года — об алиментах на двухмесячную Антонину. Основной архив начинается с дел 1940–1941 года, когда городской суд Ленинграда стал отдельной институцией. Чаще всего к сотрудникам этого подразделения обращаются люди, которые восстанавливают свои корни или им нужно найти родственные связи для получения наследства. Такие могут, например, найтись в бракоразводных делах. Их, кстати, было много после Великой Отечественной. Видимо, много мужчин возвращались с фронта с новой семьей.



Идём коридорами, по которым ходят только судьи. Они значительно уже, чем для участников процесса.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В проекте здания было не так, зато сами залы заседаний были меньше. Коррективы внесла все та же Валентина Епифанова. Говорят, что она взяла линейку и карандаш и увеличила залы за счёт коридоров для сотрудников. Именно поэтому в некоторых залах якобы стоят внезапные колонны: они по плану были в коридорах.

«Фонтанка» прошла путём судьи и вошла в зал. Всего их в горсуде 40, плюс один секретный, доступ в который имеют не больше десятка человек. В нем рассматривают дела с грифом «секретно» и «совершенно секретно». В «нашем» зале рассматривают дела с участием присяжных, поэтому рядом с ним обустроено место для совещания, где можно попить и поесть, туалеты и даже комната для курения. Всего в штате Горсуда 130 судей и 400 человек аппарата. За 2021 год они рассмотрели больше 60 тысяч дел и материалов. А всего за год в Петербурге суды рассмотрели за год миллион дел.