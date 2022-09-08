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    Плохо расследовали. Спустя больше двух лет судебной тяжбы выяснилось, что в деле обманутых туристов не хватает фигурантов

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    Суд в Петербурге больше двух лет слушал дело об обманутых туристах и пришел к выводу, что оно было плохо расследовано. Материалы возвращаются в прокуратуру.

    Офис СЛК-Групп работал на Планерной улице в Приморском районе под брендом «Слетать.ру» в 2019 году. Договоры обманутые туристы заключали как с подсудимым Вячеславом Поповым, так и с ИП Шпаковская. Когда инициативная группа собралась вместе и писала заявление, от потерпевших звучало, что основной злодей в этой истории именно женщина. Тем не менее, до суда она дошла в качестве свидетеля.

    Первое заседание по делу было в марте 2020 года и потерпевшие заявляли, что его надо возвращать на доследование, потому что главный преступник, по их мнению остается безнаказанным. За два с половиной года прошло 48 заседаний.

    Попова судят за растрату и мошенничество, но суд теперь считает, что тяжесть злодеяния должна быть квалифицирована жестче. Кроме того, послушав свидетелей, суд согласился, что Попов не действовал в одиночку.

    «Потерпевшие считают данное решение суда справедливым и надеются, что будет организовано дополнительное расследование, результатом которого станет привлечение к ответственности всех виновных лиц», — передал позицию потерпевших адвокат бюро Q&A Сергей Шулдеев.

    В деле 39 потерпевших, сумма ущерба почти четыре миллиона. После передачи денег обманщикам, следует из решения суда, турагенты не предпринимали вообще никаких действий и попросту забирали их себе.

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