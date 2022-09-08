Плохо расследовали. Спустя больше двух лет судебной тяжбы выяснилось, что в деле обманутых туристов не хватает фигурантов

Суд в Петербурге больше двух лет слушал дело об обманутых туристах и пришел к выводу, что оно было плохо расследовано. Материалы возвращаются в прокуратуру.

Офис СЛК-Групп работал на Планерной улице в Приморском районе под брендом «Слетать.ру» в 2019 году. Договоры обманутые туристы заключали как с подсудимым Вячеславом Поповым, так и с ИП Шпаковская. Когда инициативная группа собралась вместе и писала заявление, от потерпевших звучало, что основной злодей в этой истории именно женщина. Тем не менее, до суда она дошла в качестве свидетеля.