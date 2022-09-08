    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, сев

    770мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.18eur60.55
    Вопросы для экскурсоводаПосмотрите, как строят метроБлокада - геноцид?Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Экс-игрок «Зенита» перешел в «Спартак»

    834
    обсудить

    Словенский защитник Миха Мевля стал игроком московского «Спартака». Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон, к красно-белым он присоединился в качестве свободного агента.

    Фото: ФК «Спартак»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Мевля — первый игрок из Словении в истории «Спартака». Это опытнейший центральный защитник, за плечами которого выступления в различных клубах России, Европы и еврокубках. Кроме того, в его активе 49 матчей за сборную Словении», — говорится в сообщении.

    Мевля за свою карьеру успел поиграть в трех российских клубах: «Ростове» (2016–2017 гг. и аренда в 2019-м), «Зените» (2017–2019 гг.) и «Сочи» (2019–2021 гг.). В составе петербургского клуба он провел 43 матча, забив всего один гол. Вместе с «Зенитом» становился чемпионом России.

    С лета 2021 года выступал за турецкий «Аланьяспор».

    Фото: ФК «Спартак»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close