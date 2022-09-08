Экс-игрок «Зенита» перешел в «Спартак»

Словенский защитник Миха Мевля стал игроком московского «Спартака». Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон, к красно-белым он присоединился в качестве свободного агента.

«Мевля — первый игрок из Словении в истории «Спартака». Это опытнейший центральный защитник, за плечами которого выступления в различных клубах России, Европы и еврокубках. Кроме того, в его активе 49 матчей за сборную Словении», — говорится в сообщении.

Мевля за свою карьеру успел поиграть в трех российских клубах: «Ростове» (2016–2017 гг. и аренда в 2019-м), «Зените» (2017–2019 гг.) и «Сочи» (2019–2021 гг.). В составе петербургского клуба он провел 43 матча, забив всего один гол. Вместе с «Зенитом» становился чемпионом России.



С лета 2021 года выступал за турецкий «Аланьяспор».

