    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, сев

    770мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.18eur60.55
    Вопросы для экскурсоводаПосмотрите, как строят метроБлокада - геноцид?Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Санкции добрались до высших сил. Сейм Латвии признал независимость Латвийской православной церкви

    903
    6 комментариев

    Сейм Латвии проголосовал за автокефальный статус Латвийской православной церкви. Об этом 8 сентября говорится на сайте парламента страны.

    «Сейм в срочном порядке принял поправки, <...> устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от власти какой-либо церкви за пределами Латвии (автокефальную церковь)», — сказано в сообщении.

    Депутат Артус Кайминьш заявил, что благодаря принятию этого закона «была укреплена исторически существовавшая автономия и независимость» ЛПЦ, что «предотвратило влияние и власть» над ней Русской православной церкви.

    Согласно закону, до 31 октября ЛПЦ должна привести свой устав в соответствие с поправками, внесенными в закон о статусе церкви. Кроме того, до 1 октября администрация президента должна быть уведомлена о предстоятеле церкви, митрополитах, архиепископах и епископах.

    Как рассказали РИА Новости в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата, предоставить церковную независимость ЛПЦ может только церковь-мать, то есть РПЦ. Светские власти не могут определять канонический статус православной церкви в том или ином государстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close