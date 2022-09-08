Санкции добрались до высших сил. Сейм Латвии признал независимость Латвийской православной церкви

«Сейм в срочном порядке принял поправки, <...> устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от власти какой-либо церкви за пределами Латвии (автокефальную церковь)», — сказано в сообщении.

Сейм Латвии проголосовал за автокефальный статус Латвийской православной церкви. Об этом 8 сентября говорится на сайте парламента страны.

Депутат Артус Кайминьш заявил, что благодаря принятию этого закона «была укреплена исторически существовавшая автономия и независимость» ЛПЦ, что «предотвратило влияние и власть» над ней Русской православной церкви.

Согласно закону, до 31 октября ЛПЦ должна привести свой устав в соответствие с поправками, внесенными в закон о статусе церкви. Кроме того, до 1 октября администрация президента должна быть уведомлена о предстоятеле церкви, митрополитах, архиепископах и епископах.



Как рассказали РИА Новости в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата, предоставить церковную независимость ЛПЦ может только церковь-мать, то есть РПЦ. Светские власти не могут определять канонический статус православной церкви в том или ином государстве.

