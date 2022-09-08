Фестиваль научных фильмов в Петербурге преодолеет пространство и время

С 14 по 18 сентября на «Ленфильме», «Лендоке», в «Доме кино», в «Новой Голландии» и на других городских площадках пройдут показы XVII международного кинофестиваля научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» (12+). В этом году тему определили широко — «Вне времени и пространства». В международной и российской программе покажут 17 фильмов из 8 стран мира — в том числе Аргентины, Бразилии, Германии, Дании, Израиля, Италии. Также ожидаются 8 премьер российских фильмов.
Из интересного и важного: датско-гренландская режиссер Ивало Франк расскажет в картине «Последний человек» о существовании жизни в суровых гренландских условиях. Бразильский фильм Лукаса Бамбоцци «Айронленд» поведает об экологической катастрофе в результате хищнической добычи полезных ископаемых. Израильская лента Идо Гласса и Йоава Клейнмана «Стражи Мертвого моря» повествует тоже об экологии — о том, как иорданец, израильтянин и палестинец вместе пытаются спасти уникальный водоём.
В российской программе — фильм Родиона Чепеля «Бог из машины» о кибернетиках и искусственном интеллекте; фильм Юлии Киселевой «Чип внутри меня» — о перспективах имплантов, а в игровой драме Евгении Каториной «Женя и Ваня на краю света» — история о сотрудниках метеостанции, оказавшихся в изоляции из-за шторма. Фильмом открытия фестиваля станет картина петербуржца Ильи Желтякова «Вулкан блюз» — посвященная экспедициям на эти опасные объекты. В отдельную программу вынесены 8 картин о народах России, их этнографии и обычаях.
Подробная программа на сайте — кстати, его оформление создано при помощи нейросети Midjourney, так что и тут помогла наука.
Федор Дубшан