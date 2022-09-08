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    С дома Минеева на Колокольной отбили гипсовые головы. Жилищники говорят — они были опасны

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    Читатели «Фонтанки» сообщили о том, что с дома на Колокольной улице пропали декоративные головы. Управляющая компания утверждает, что они были опасны.

    О том, что фасад здания изменился, «Фонтанке» сообщили 8 сентября. Речь идет о доходном доме В. И. Минеева по адресу: Колокольная, 15/21. Несмотря на то, что он был построен в середине XIX века, он не находится под охраной КГИОП и не является объектом культурного наследия.

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    Сейчас на уровне четвертого этажа остались лишь несколько голов. В секторе капремонта управляющей компании «Евро Сити» «Фонтанке» подтвердили, что демонтировали декор, так как наблюдалось опасное падение штукатурки с фасада. После этого предполагается оперативно нанести на освободившиеся места защитный слой штукатурки, чтобы уберечь кладку от внешнего воздействия. По словам представителей компании, в последний раз фасад проходил капитальный ремонт в 1975 году, следующий по региональной программе в 2030–2032 годах.

    Доходный дом В. И. Минеева на углу Колокольной и Марата был построен в нынешнем виде в 1854 году по проекту архитектора Василия фон Витта.

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