С дома Минеева на Колокольной отбили гипсовые головы. Жилищники говорят — они были опасны

Читатели «Фонтанки» сообщили о том, что с дома на Колокольной улице пропали декоративные головы. Управляющая компания утверждает, что они были опасны.

О том, что фасад здания изменился, «Фонтанке» сообщили 8 сентября. Речь идет о доходном доме В. И. Минеева по адресу: Колокольная, 15/21. Несмотря на то, что он был построен в середине XIX века, он не находится под охраной КГИОП и не является объектом культурного наследия.