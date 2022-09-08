Рэпер ATL раскачает Петербург на волнах своего «Радио Апокалипсис»

ATL, в миру известный как Сергей Круппов, считается одним из ярчайших, мрачнейших и ловких рифмоплетов отечественного рэпа. Его куплет звучит на последнем альбоме Оксимирона, а сам ATL в прошлом году приятно удивил критиков и фанатов своим микстейпом «Радио Апокалипсис». Услышать этот релиз живьем петербуржцы смогут 10 сентября в Roof Place (16+).



Несмотря на то, что у ATL, казалось бы, нет народных хитов, у рэпера обширная фан-база, и в среде поклонников русского речитатива Круппов давно имеет репутацию мастера рифмы.

