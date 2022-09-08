Рэпер ATL раскачает Петербург на волнах своего «Радио Апокалипсис»

ATL, в миру известный как Сергей Круппов, считается одним из ярчайших, мрачнейших и ловких рифмоплетов отечественного рэпа. Его куплет звучит на последнем альбоме Оксимирона, а сам ATL в прошлом году приятно удивил критиков и фанатов своим микстейпом «Радио Апокалипсис». Услышать этот релиз живьем петербуржцы смогут 10 сентября в Roof Place (16+).
Несмотря на то, что у ATL, казалось бы, нет народных хитов, у рэпера обширная фан-база, и в среде поклонников русского речитатива Круппов давно имеет репутацию мастера рифмы.
Флоу ATL кому-то может показаться скучным, монотонным и невыразительным, однако в контексте образа музыканта и грязных, мрачных битов все это собирается в единую композицию для тех, кто до дыр уже заслушал Хаски и Оксимирона, но хочется чего-то подобного — чтобы и потанцевать, и со смыслом.
Концерт ATL — это, кажется, самое уместное мероприятие в осеннем Петербурге, где днем почти так же сумрачно, как и вечером, а небо давно затянуто серыми тучами. В этих декорациях слушать «Радио Апокалипсис» еще интереснее.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»