Царское Село угостит яблоками из старинных теплиц

Музей-заповедник «Царское Село» устраивает большую яблочную вечеринку. Осенний фестиваль «Яблочный полдень» планировалось провести еще в начале сентября, но помешали дожди. Теперь погода наладилась, и 10 сентября в Александровском парке для всех желающих откроется комплекс «Верхние теплицы».



Там растёт множество сортов яблок: антоновка, теллисааре, боровинка, мелба, штрейфлинг, коробовка, суйслепское. Каждый можно будет попробовать и в свежем виде, и в форме варенья. Столики и корзины с яблоками сотрудники выставят уже к полудню.

