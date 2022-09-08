Царское Село угостит яблоками из старинных теплиц

Музей-заповедник «Царское Село» устраивает большую яблочную вечеринку. Осенний фестиваль «Яблочный полдень» планировалось провести еще в начале сентября, но помешали дожди. Теперь погода наладилась, и 10 сентября в Александровском парке для всех желающих откроется комплекс «Верхние теплицы».
Там растёт множество сортов яблок: антоновка, теллисааре, боровинка, мелба, штрейфлинг, коробовка, суйслепское. Каждый можно будет попробовать и в свежем виде, и в форме варенья. Столики и корзины с яблоками сотрудники выставят уже к полудню.
Тема праздника этого года — «Эх, яблочко!», поэтому организаторы призывают приходить в «морских» костюмах и обязательно в удобной обуви. Для детей на фестивале пройдёт несколько активных мастер-классов, а взрослым может показаться интересной экскурсия по «Верхним теплицам». Прогулки пройдут два раза: в 13:00 и в 14:00.
Оранжерейный комплекс XVIII века в Александровском парке был отреставрирован в 2010–2011 годах после многих лет забвения. Сейчас это единственные парковые теплицы, до сих пор занимающие то место, где и должны располагаться по задумке.
Вход на «Яблочный полдень» по билетам, подробности на сайте.
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Ольга Минеева