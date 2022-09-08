Автобус в Парголово остановил пассажир с пневматикой. Пистолетом он пугал водителя

Автором нештатной ситуации на маршруте автобуса в Выборгском районе Петербурга стал немолодой житель города, который не сошёлся во взглядах с водителем.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, 8 сентября в отдел полиции доставили 65-летнего мужчину, нарушавшего общественный порядок в салоне автобуса, ехавшего по Вокзальной улице.



В «Пассажиравтотрансе» «Фонтанке» рассказали, что пассажир выхватил пистолет во время поездки на маршруте № 397. Угроз наслушался водитель.

