Politico: В Евросоюзе больше не думают о новых санкциях против России

В Евросоюзе больше не думают о санкциях против России. Об этом 8 сентября сообщает издание Politico со ссылкой высокопоставленного чиновника одной из стран ЕС.

«Аппетит ослаб. С каждым отдельным пакетом [санкций] становится сложнее», — цитируют журналисты дипломата одной из стран ЕС.

Источник издания считает, что Венгрия может заблокировать решение по поводу будущего санкционного пакета. Однако дело не только в Венгрии: существует обеспокоенность по поводу будущей позиции Италии в отношении санкций, когда в Риме будет новое правительство.