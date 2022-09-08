Politico: В Евросоюзе больше не думают о новых санкциях против России

В Евросоюзе больше не думают о санкциях против России. Об этом 8 сентября сообщает издание Politico со ссылкой высокопоставленного чиновника одной из стран ЕС.
«Аппетит ослаб. С каждым отдельным пакетом [санкций] становится сложнее», — цитируют журналисты дипломата одной из стран ЕС.
Источник издания считает, что Венгрия может заблокировать решение по поводу будущего санкционного пакета. Однако дело не только в Венгрии: существует обеспокоенность по поводу будущей позиции Италии в отношении санкций, когда в Риме будет новое правительство.
Также Politico утверждает, что в Западной Европе чувствуется усталость от санкций. В публикации говорится, что все труднее найти меры, которые навредят России больше, чем они нанесут экономический ущерб ЕС. Кроме того, политиков в Европе заставляют нервничать резкий рост цен на энергоносители и настроение избирателей.
«Нынешний энергетический кризис заставляет нервничать всех политических лидеров, потому что они боятся политических последствий. Во многих странах речь идет о выживании их правительств», — приводит Politico слова одного из представителей ЕС.