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    Politico: В Евросоюзе больше не думают о новых санкциях против России

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    В Евросоюзе больше не думают о санкциях против России. Об этом 8 сентября сообщает издание Politico со ссылкой высокопоставленного чиновника одной из стран ЕС.

    «Аппетит ослаб. С каждым отдельным пакетом [санкций] становится сложнее», — цитируют журналисты дипломата одной из стран ЕС.

    Источник издания считает, что Венгрия может заблокировать решение по поводу будущего санкционного пакета. Однако дело не только в Венгрии: существует обеспокоенность по поводу будущей позиции Италии в отношении санкций, когда в Риме будет новое правительство.

    Также Politico утверждает, что в Западной Европе чувствуется усталость от санкций. В публикации говорится, что все труднее найти меры, которые навредят России больше, чем они нанесут экономический ущерб ЕС. Кроме того, политиков в Европе заставляют нервничать резкий рост цен на энергоносители и настроение избирателей.

    «Нынешний энергетический кризис заставляет нервничать всех политических лидеров, потому что они боятся политических последствий. Во многих странах речь идет о выживании их правительств», — приводит Politico слова одного из представителей ЕС.

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