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    Вице-губернатор Пиотровский рассказал, сколько денег принесли туристы экономике Петербурга в 2022 году

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    С начала года Петербург посетили более 5,5 млн туристов. Об этом 8 сентября рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. «Их вклад в экономику города составил 215 млрд рублей — это не налоги, а именно расходы туристов в городе», — отметил он.

    Как ранее сообщал комитет по развитию туризма, данные оценивались с января по август. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года турпоток в город вырос более чем на 30%. Расходы гостей увеличились более чем в два раза (124 млрд рублей в январе–августе 2021 года).

    Абсолютное большинство гостей Северной столицы в 2022 году — жители регионов России (5,38 млн). Из-за рубежа приехало 160 тысяч туристов, то есть всего 3% от общего потока. Для сравнения: до пандемии COVID-19 иностранцы составляли половину всех гостей.

    Средний чек российских туристов составил 36,5 тысяч рублей — это на 13,7% выше показателя прошлого года. Расходы гостей из дальнего зарубежья в Петербурге возросли на 16,3%.

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