«Сработала ПВО». Гладков заявил о сбитых ракетах над Белгородом

Над Белгородом сбили две ракеты, пострадавших и погибших нет. Об этом 8 сентября заявил губернатор области Вячеслав Гладков.



По его словам, ракеты сбила система ПВО. По данным оперативных служб, в результате повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке.



«Главное – жертв и пострадавших нет», – подчеркнул Гладков.



Тем временем в местных телеграм-каналах появляются фото, на которых, предположительно, осколки от упавших ракет.