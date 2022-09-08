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    «Сработала ПВО». Гладков заявил о сбитых ракетах над Белгородом

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    Над Белгородом сбили две ракеты, пострадавших и погибших нет. Об этом 8 сентября заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

    По его словам, ракеты сбила система ПВО. По данным оперативных служб, в результате повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке.

    «Главное – жертв и пострадавших нет», – подчеркнул Гладков.

    Тем временем в местных телеграм-каналах появляются фото, на которых, предположительно, осколки от упавших ракет.

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