«Важнейшая новость прошедшей недели». Артемий Лебедев заявил о разводе с женой

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о том, что разводится с женой Аленой. По какой причине начался бракоразводный процесс, неизвестно. О грядущих переменах Лебедев рассказал во время своего шоу в YouTube.
«Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я развожусь. Это единственная подробность моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие 10 лет», — заявил дизайнер.
Некоторое время назад в беседе с Ксенией Собчак Лебедев признался, что был бы рад официальному многоженству в России. По его собственным словам, у Артемия всего 10 детей от пяти разных женщин.
В браке с Аленой у них родились шестеро детей. При этом Алена Иванова и сама популярный дизайнер и преподаватель по рисунку.
Лебедев продолжает работать в России. Он уже заявлял, что его студия переживет сложившийся кризис: «Никто из наших дизайнеров не уехал за границу. Все сидят здесь, потому что у нас неплохо. У меня, кстати, даже из ближнего круга не особо кто-то уехал. Есть из знакомых, а из родных — нет», — заявлял он.