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    «Важнейшая новость прошедшей недели». Артемий Лебедев заявил о разводе с женой

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    Фото: скриншот видео / YouTube
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    Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о том, что разводится с женой Аленой. По какой причине начался бракоразводный процесс, неизвестно. О грядущих переменах Лебедев рассказал во время своего шоу в YouTube.

    «Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я развожусь. Это единственная подробность моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие 10 лет», — заявил дизайнер.

    Некоторое время назад в беседе с Ксенией Собчак Лебедев признался, что был бы рад официальному многоженству в России. По его собственным словам, у Артемия всего 10 детей от пяти разных женщин.

    В браке с Аленой у них родились шестеро детей. При этом Алена Иванова и сама популярный дизайнер и преподаватель по рисунку.

    Лебедев продолжает работать в России. Он уже заявлял, что его студия переживет сложившийся кризис: «Никто из наших дизайнеров не уехал за границу. Все сидят здесь, потому что у нас неплохо. У меня, кстати, даже из ближнего круга не особо кто-то уехал. Есть из знакомых, а из родных — нет», — заявлял он.

    Фото: скриншот видео / YouTube

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