«Важнейшая новость прошедшей недели». Артемий Лебедев заявил о разводе с женой

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о том, что разводится с женой Аленой. По какой причине начался бракоразводный процесс, неизвестно. О грядущих переменах Лебедев рассказал во время своего шоу в YouTube.



«Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я развожусь. Это единственная подробность моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие 10 лет», — заявил дизайнер.

Некоторое время назад в беседе с Ксенией Собчак Лебедев признался, что был бы рад официальному многоженству в России. По его собственным словам, у Артемия всего 10 детей от пяти разных женщин.