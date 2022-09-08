Победитель «Голоса» заявил, что стал жертвой мошенников и должен 17 млн. «Фонтанка» рассказывает кому

Певец из Петербурга Петр Захаров, одержавший победу в седьмом сезоне песенного конкурса «Голос», заявил, что рискует остаться без жилья из-за мошенников. В базе судебных приставов его единственный долг связан с просрочками по ипотеке.

«Схема была такая: неизвестный человек подал на меня в суд, требуя сумму некоего «долга», в моем случае порядка 16 миллионов, причем оригиналов документов не предоставляет. Заседание прошло без моего присутствия, иск удовлетворили», — цитирует Захарова «СтарХит» 8 сентября.



Издание пишет, что за счёт процентов сумма выросла ещё примерно на миллион, и теперь певец рискует остаться без квартиры, которую выставили на торги.

Федеральная служба судебных приставов знает один долг певца. Сумма эквивалентна той, что на него якобы повесили мошенники. Исполнительное производство в отношении 42-летнего Захарова возбуждено в июле. Речь идёт о 15,7 млн рублей и 1,1 млн исполнительского сбора, в его основе решение Октябрьского райсуда.

Этот суд рассматривал иск банка «Открытие» к певцу и его жене Лидии. Из заявления следует, что в феврале 2020 года Захаров взял в ипотеку квартиру площадью в 102 квадратных метра, но на фоне пандемии, самоизоляции и отмены концертов не потянул ежемесячные платежи. Банк заявил, что заёмщики в течение года более трёх раз просрочили платежи, и потребовал взыскать 15,6 млн рублей, выставив квартиру на торги.



Требование было удовлетворено. В апелляционной жалобе Захаров указывал, что кредитный договор не заключал и денег на покупку жилья у банка не брал. Горсуд заключил, что доказательств этому нет, и оставил решение первой инстанции в силе.

Концертный директор и супруга Петра Захарова Лидия переадресовала «Фонтанку» к Нелли Арутюнян, представляющей интересы исполнителя в суде. Юрист подтвердила, что под мошенничеством её доверитель понимает долг банку.

Квартира, за которую бьются в суде, выставлена на торги по цене ниже рыночной. Из решения горсуда следует, что её оценили в 19 млн, а продавать готовы чуть более чем за 15. Как говорит Арутюнян, суд согласился с банком, несмотря на то, что документов, подтверждающих финансовые претензии к Захарову, предоставлено не было. Процесс, по её словам, шёл с нарушением сроков, обращения в правоохранительные органы остались без ответов.



«Ипотеки не было», — повторила юрист и пообещала позднее рассказать о происхождении денег, потраченных на квартиру.