«Монрепо» просит не складывать камни в пирамидки

Администрация музея-заповедника «Парк "Монрепо"» в Выборге (Ленинградская область) просит посетителей не складывать пирамидки из камней. Всё лето они во множестве появлялись на земляной дамбе, а теперь и на острове Палатки. Работники парка находят их и разбирают.
«"Монрепо" страдает от нашествия любителей балансирующих камней. <...> Масштаб работ поражает — такую бы энергию на благие цели», — отмечается в паблике парка «ВКонтакте» 8 сентября.
Из-за пирамидок разрушается берегоукрепление, а сотрудникам приходится тратить лишние силы и время в напряжённые дни осенне-летнего сезона. А кроме того, как считают в администрации, балансирующие камни «нарушают визуальное восприятие парка».
«"Монрепо" — не просто парк, это еще и музей, историческое и культурное достояние. Так давайте относиться к нему бережно и с любовью», — призывают музейные сотрудники.