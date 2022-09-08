    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, сев

    769мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.18eur60.55
    ТЕМА ДНЯ

    Стало известно, когда в Петербурге дадут отопление

    Как Смольный потратит триллионКакой будет единая квитанцияТрудные времена рынка вебкамаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    «Монрепо» просит не складывать камни в пирамидки

    3748
    18 комментариев

    Администрация музея-заповедника «Парк "Монрепо"» в Выборге (Ленинградская область) просит посетителей не складывать пирамидки из камней. Всё лето они во множестве появлялись на земляной дамбе, а теперь и на острове Палатки. Работники парка находят их и разбирают.

    «"Монрепо" страдает от нашествия любителей балансирующих камней. <...> Масштаб работ поражает — такую бы энергию на благие цели», — отмечается в паблике парка «ВКонтакте» 8 сентября.

    Из-за пирамидок разрушается берегоукрепление, а сотрудникам приходится тратить лишние силы и время в напряжённые дни осенне-летнего сезона. А кроме того, как считают в администрации, балансирующие камни «нарушают визуальное восприятие парка».

    «"Монрепо" — не просто парк, это еще и музей, историческое и культурное достояние. Так давайте относиться к нему бережно и с любовью», — призывают музейные сотрудники.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК7
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close