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    На Урале вынесен приговор участковому-педофилу и его товарищу по преступлению

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    Экс-участковый из Первоуральска и его знакомый признаны виновными в изнасиловании 12-летней девочки. Первый обвиняемый получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второй — 20 лет в колонии особого режима. Об этом 8 сентября сообщает портал Е1.

    В конце сентября прошлого года неоднократно судимый помощник машиниста заманил знакомую школьницу в квартиру и надругался над ней. После него ребенка изнасиловал участковый уполномоченный в звании младшего лейтенанта. Тем же вечером девочка попросила помощи у наряда ППС, она рассказала, что с ней сделали взрослые мужчины.

    «Следователи допросили более 30 свидетелей, осуществили осмотр места происшествия и предметов, провели выемки, очные ставки, проверки показаний на месте. Были проведены судебно-медицинские, дактилоскопические, биологические, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические судебные экспертизы», — добавили в региональном следственном управлении Следственного комитета.

    В полиции отметили, что уволили младшего лейтенанта сразу же после получения информации о совершенном преступлении.

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