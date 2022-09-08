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    Петербурженка без прав увела у знакомого чужую машину и отправилась катать пьяную компанию

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    Знакомая оставила петербуржца без машины, которой он управлял по доверенности. Искали пропажу, впрочем, недолго, а нашли — с парой нетрезвых пассажиров, у одного из которых оказалось богатое прошлое. Об этом стало известно «Фонтанке» 8 сентября.

    В 14:23 7 сентября в полицию Выборгского района Петербурга обратился 40-летний местный житель и рассказал, что около 9 часов утра его знакомая украла ключи от Hyundai Solaris 2018 года выпуска и угнала саму машину. Автомобиль принадлежит 36-летней женщине, а заявитель управляет им по доверенности.

    Ориентировки были разосланы нарядам полиции, ОВО и ГИБДД, и спустя 20 минут у дома 10 по улице Сантьяго-де-Куба по «горячим следам» задержали пропавший «Солярис», управлявшую им 27-летнюю знакомую заявителя и двух пассажиров, 31 года и 42 лет. Всех в состоянии опьянения доставили в полицию. На женщину-водителя, у которой еще и водительских прав не оказалось, составили административный протокол по статье 12.7, часть 1, КоАП РФ, на пассажиров — по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Старший из задержанных оказался с богатым криминальным прошлым: с конца 90-х он регулярно оказывался на скамье подсудимых.

    По факту угона возбуждено уголовное дело по статье 166, часть 1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Решается вопрос об избрании меры пресечения. «Солярис» после осмотра отправили на стоянку полиции.

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