Петербурженка без прав увела у знакомого чужую машину и отправилась катать пьяную компанию

Знакомая оставила петербуржца без машины, которой он управлял по доверенности. Искали пропажу, впрочем, недолго, а нашли — с парой нетрезвых пассажиров, у одного из которых оказалось богатое прошлое. Об этом стало известно «Фонтанке» 8 сентября.



В 14:23 7 сентября в полицию Выборгского района Петербурга обратился 40-летний местный житель и рассказал, что около 9 часов утра его знакомая украла ключи от Hyundai Solaris 2018 года выпуска и угнала саму машину. Автомобиль принадлежит 36-летней женщине, а заявитель управляет им по доверенности.