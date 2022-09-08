«Ладно, я уже приседать не буду…». Богдан Титомир устроил скандал на съемках YouTube-шоу

Певец Богдан Титомир устроил скандал и фактически сорвал съемки YouTube-шоу «Поясни за». Инцидент произошел в самом конце выпуска, когда от артиста требовалось лишь поделиться впечатлениями от второй участницы и программы.



С Титомиром в программе участвовала фитнес-тренер Елена Санжаровская. Внезапно певец подскочил и попытался избавиться от микрофона.

В ответ на попытки его успокоить, Титомир заявил: «Ладно, я уже приседать не буду… Я вот, я снимаю шляпу» (цитата по РИА Новости).