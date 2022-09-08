«Ладно, я уже приседать не буду…». Богдан Титомир устроил скандал на съемках YouTube-шоу

Певец Богдан Титомир устроил скандал и фактически сорвал съемки YouTube-шоу «Поясни за». Инцидент произошел в самом конце выпуска, когда от артиста требовалось лишь поделиться впечатлениями от второй участницы и программы.
С Титомиром в программе участвовала фитнес-тренер Елена Санжаровская. Внезапно певец подскочил и попытался избавиться от микрофона.
В ответ на попытки его успокоить, Титомир заявил: «Ладно, я уже приседать не буду… Я вот, я снимаю шляпу» (цитата по РИА Новости).
После эскапады Титомир «разобрал» лежавший на столе реквизит и исполнил танец.
«Немножко в образе», – так охарактеризовала произошедшее Санжаровская и добавила, что, несмотря ни на что, считает Титомира адекватным человеком: «Богдана встречаю второй раз в жизни, как-то тусовали на Пхукете лет семь назад… Честно говоря, приятно поражена человеком – начитанный, грамотный, умный...».
Добавим, что YouTube-шоу нередко становятся местом скандалов или громких признаний. Так, недавно в интервью Анастасии Ивлеевой участвовавший в шоу «Ледниковый период» Даня Милохин признался, что его поцелуи с фигуристкой Евгенией Медведевой во время проекта были постановочными.
Милохин, в частности, рассказал, что поцелуям предшествовал разговор о шоубизнесе и о том, что пытался отказаться. «Нет, Дань, тебя должно волновать только то, как ты закончишь шоу», – процитировал он ответ тренера Ильи Авербуха.