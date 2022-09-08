Любительница быстрой езды сбила подростка, переходившего дорогу на зеленый на углу Хошимина и Композиторов

Двое несовершеннолетних пострадали под колесами автомобилей в Выборгском и Петродворцовом районах Петербурга за час 7 сентября. Один переходил дорогу на зеленый свет, другой — на красный.
Первое ДТП произошло в 16:25 у дома 10 по проспекту Композиторов, стало известно «Фонтанке» 8 сентября. 41-летняя жительница Мурино на автомобиле Mercedes-Benz GLC 300 при повороте налево с улицы Хошимина на Композиторов сбила 17-летнего юношу, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ссадину на голове и ушиб. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Автомобилистку, как выяснилось, за 2022 год уже 18 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости.
А часом ранее, в 15:27, на регулируемом перекрестке Ботанической и Чебышевской улиц в Петергофе 32-летний местный житель на «Ниве» сбил 7-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу на красный в сопровождении бабушки. В результате его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом стопы. Состояние ребенка оценили как средней тяжести. Водитель за нарушения ПДД привлекался дважды.