Любительница быстрой езды сбила подростка, переходившего дорогу на зеленый на углу Хошимина и Композиторов

Двое несовершеннолетних пострадали под колесами автомобилей в Выборгском и Петродворцовом районах Петербурга за час 7 сентября. Один переходил дорогу на зеленый свет, другой — на красный.



Первое ДТП произошло в 16:25 у дома 10 по проспекту Композиторов, стало известно «Фонтанке» 8 сентября. 41-летняя жительница Мурино на автомобиле Mercedes-Benz GLC 300 при повороте налево с улицы Хошимина на Композиторов сбила 17-летнего юношу, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.