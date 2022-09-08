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    Появилось видео драки водителей за парковочное место в центре Петербурга

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    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 сентября показало видео, на котором водители дерутся из-за парковочного места. Инцидент произошел у дома 6 на Полтавской улице, «Фонтанка» писала о нем накануне.

    ГУМВД

    На кадрах видно, что беседа на повышенных тонах перетекает в драку после удара дверью. Затем оба водителя оказываются на тротуаре, но боец в белой футболке на порядок сильнее. Он быстро нокаутирует оппонента, после чего тот остается лежать.

    Прибывшие на место полицейские застали поверженного 49-летнего жителя Новгородской области. С тяжелой травмой головы он был госпитализирован. Тут же на Полтавской был задержан 32-летний житель Тюменской области, который отправил в нокаут старшего водителя. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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